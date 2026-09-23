1Насколько большой выбор в вашем салоне?У нас в салоне представлен ассортимент плитки и керамогранита в разных ценовых категориях, от бюджетных коллекций до элитных. Мы специально подобрали товарную матрицу таким образом, чтобы можно было свободно выбирать материал, опираясь на различные поставленные задачи, не чувствуя при этом нехватки ассортимента в выбранном сегменте. При этом мы стараемся держать сбалансированный товарный ряд в различных стилистиках - классика, лофт, викторианский стиль, рустик, огромный ассортимент популярных сейчас имитаций мрамора различных пород, присутствуют различные форматы, от кухонной тематики до крупноформатного керамогранита. В зале представлено более 500 коллекций различных фабрик, есть зона мозаики, а так же фирменные зоны торговых марок Италон, Атлас Конкорд и Евротайл.

2Как быстро вы можете доставить плитку?В зависимости от региона, в котором вы посещаете наш салон, сроки поставки могут варьироваться. В случае срочной потребности в материале, менеджер на месте всегда подскажет вам, на какую фабрику лучше ориентироваться для более оперативной доставки. Так же рекомендуем обратить внимание на нашу собственную складскую программу, а так же на нашу торговую марку Евротайл. В большинстве случаев возможна отгрузка этого материала даже в день оплаты.

3Есть ли у вас недорогая плитка? Основой ассортимента наших салонов является прежде всего материал в сегментах средний/средний-плюс, а так же премиум, однако, в зависимости от поставленной задачи, мы можем предложить достаточно большой ассортимент более бюджетного материала, главным образом отечественных производителей. Так же у наших покупателей пользуется популярностью наша собственная торговая марка "Eurotile rus", хорошо зарекомендовавшая себя на отечественном рынке. Не нужно забывать о плитке строительного сегмента, зачастую это очень бюджетный материал, прекрасно подходящий для отделки технических помещений или мест общественного пользования. Отдельно можно упомянуть аукционный материал - остатки партий плиты нашего склада, который можно приобрести с очень хорошим дисконтом.

4Я не смог дозвониться, вы перезвоните?Так же как и вам, нам не очень нравится, когда менеджеры магазинов не перезванивают. Поэтому мы перезваниваем всегда, включая те случаи, когда понимаем, что товара нет в наличии, и продажу мы осуществить не сможем. Кроме того, мы с радостью поможем вам найти альтернативный вариант, если вы заинтересованы в конкретном дизайне. Вы можете связаться с нами по телефону или оставить заказ на сайте, мы обязательно перезвоним вам!

5Как в вашем магазине решаются вопросы боя и замены плитки в случае необходимости?Плитка - хрупкий материал, и время от времени случаи боя, к сожалению, случаются. Очень важно заметить его как можно раньше, чтобы мы могли без проблем позаботиться о замене материала. Многие поставщики диктуют регламент по замене и возврате плитки, который, как правило, ограничивается 2 неделями после отгрузки. Если не уложиться в этот срок, вопрос будет решить уже сложнее, но мы все-равно стараемся заниматься им до конца, если у клиента есть такая потребность. Мы не оставляем покупателя один на один с проблемой, и всегда занимаем его сторону в решении сложных задач в случае их возникновения.